В муниципалитете Оренбурга сменилось руководство

Новым главой поселка Самородово в Оренбурге стал Дмитрий Костин. Об этом сообщает управление муниципальной службы и кадровой политики городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Orendurg.ru Фото: Orendurg.ru

«К исполнению должностных обязанностей он приступил с 3 февраля»,— говорится в сообщении.

До этого главой поселка Самородово был Александр Шемякин. Ранее чиновника неоднократно критиковали за нерешенные проблемы муниципалитета. Одной из них были неотремонтированные дороги в поселке. Также недовольство жителей вызвала неудовлетворительная уборка снега в Самородово.

Георгий Портнов