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В Самаре средневзвешенная цена строящегося жилья в январе составила 137,78 тыс. рублей за кв. м

В январе текущего года в Самаре средневзвешенная цена предложения в новостройках повысилась на 940 руб. или на 0,69% по сравнению с декабрем 2024 года. Она составила 137,78 тыс. руб. за 1 кв. м. Соответствующая информация опубликована на сайте samara.domostroyrf.ru.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Наибольший рост цен в январе наблюдался в Ленинском районе — на 9,3% к ценам декабря. Так, средневзвешенная цена составила 187,4 тыс. руб. за кв. м. Это связано с корректировкой цен застройщиком ЖК «Гранд Империалъ». Затем идут Промышленный (+4,07%) и Самарский (+2,97%) районы — 120,5 тыс. руб. за кв. м и 172,3 тыс. руб. за кв. м соответственно. В Кировском и Красноглинском районах средневзвешенная цена увеличилась на 0,08% и 0,65% и составила 123,87 тыс. руб. за кв. м и 122,56 тыс. руб. за кв. м соответственно.

Наибольшее снижение цен зафиксировано в Октябрьском (-1,49%, 154,2 тыс. руб. за кв. м) и Куйбышевском (-1,31%, 112,95 тыс. руб. за кв. м) районах города. Также стоимость жилья на рынке новостроек снизилась в Советском районах на 0,67% и составила 137,67 тыс. руб. за кв. м.

Руфия Кутляева

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