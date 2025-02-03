Пермский трейдер готовится построить складской комплекс в Верхних Муллах

Проект пермского бизнесмена Сергея Лютаревича по строительству склада в Верхних Муллах получил акт государственной историко-культурной экспертизы. Как указано в документе, опубликованном на сайте краевой госинспекции по охране объектов культурного наследия, комплекс разместится на участке площадью 7,39 га. Эта земля частично расположена в границах территории объекта культурного наследия «Верхние Муллы I, селище» и непосредственно связана с его территорией. Заказчиком проекта склада, в том числе раздела по обеспечению сохранности памятника, является компания Сергея Лютаревича и его бизнес-партнера Николая Бараева «Фуд Трэйд Регион».

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Участок под склад расположен возле развязки Западного обхода Перми и шоссе Космонавтов, по другую сторону магистрали от гипермаркетов Metro, Desport и Castorama. Там планируется возвести одноэтажное здание складского комплекса с антресольным этажом. В состав проектируемого комплекса входят склад стеллажного хранения, энергоцентр с котельной, контрольно-пропускной пункт, здание насосной, локальные очистные сооружения. Планируемые работы по возведению склада не будут воздействовать на объект археологического наследия, поэтому дополнительные мероприятия по его сохранности не требуются. Получить комментарий Сергея Лютаревича о параметрах планируемого складского центра «Ъ-Прикамье» не удалось. Бизнесмен не стал говорить по телефону, сославшись на занятость.

Сергей Лютаревич является соучредителем группы «Фуд Трэйд» и владельцем складских площадей в Перми. О его намерениях возвести в Верхних Муллах логистический центр стало известно в прошлом году. Участок 7,3 га под строительство компания «Аэлита» Сергея Лютаревича и Николая Бараева купила на торгах «ДОМ.РФ» летом 2023 года.