Денис Егоров возглавил офис федерального проекта «Чистый воздух»

Бывший министр экологии Нижегородской области Денис Егоров возглавил проектный офис федерального проекта «Чистый воздух». На сайте проекта господин Егоров числится его руководителем. В офисе уточнили «Ъ-Приволжье», что сегодня, 3 февраля, у него первый рабочий день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Денис Егоров, проработавший министром с 2019 года, покинул пост 31 января. Губернатор Глеб Никитин отмечал, что господин Егоров переходит на «руководящую должность в федеральное ведомство», не вдаваясь в подробности. Вместо Дениса Егорова с 3 февраля руководить областным минэкологии будет советник губернатора Владимир Тужилин.

Проект «Чистый воздух» направлен на поэтапное снижение опасных выбросов в городах вдвое за счет модернизации промышленных предприятий, коммунальной инфраструктуры и транспорта. До господина Егорова проектным офисом с 19 ноября 2024 года руководил Алексей Городов.

Владимир Зубарев