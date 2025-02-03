Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Через Курганскую область запретили провозить 8 тонн китайских цветов

Вблизи пункта пропуска через российско-казахстанскую границу «Петухово» сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора вместе с не пропустили 8 т китайских цветов, следовавших из Кыргызстана в Москву, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Груз задержали вместе с сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям и Тюменской таможни. Причиной запрета дальнейшего путешествия цветов по стране стало отсутствие информации о получателе продукции на маркировке. Машину с грузом вернули на территорию сопредельного государства. Перевозчика привлекли к административной ответственности.

Виталина Ярховска

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...