Опасность схода лавин в горах Кубани и Адыгеи продлили до 6 февраля

Штормовое предупреждение о возможном сходе лавин в горах Кубани и Адыгеи на высотах свыше 1,5 тыс. м будет действовать до 6 февраля. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю, предупреждение было продлено 3 февраля.

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Согласно прогнозу, с 18:00 мск 3 февраля до 18:00 мск 6 февраля в горных районах Кубани и Адыгеи сохраняется повышенная лавиноопасность.

Спасатели призывают жителей и туристов двух регионов к осторожности, особенно в снежные дни. В случае схода лавины МЧС советует уходить в сторону от направления потока, сохранять спокойствие и не тратить силы на крики без явной необходимости.

Нурий Бзасежев