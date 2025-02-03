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Опасность схода лавин в горах Кубани и Адыгеи продлили до 6 февраля

Штормовое предупреждение о возможном сходе лавин в горах Кубани и Адыгеи на высотах свыше 1,5 тыс. м будет действовать до 6 февраля. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю, предупреждение было продлено 3 февраля.

Фото: 23.mchs.gov.ru

Фото: 23.mchs.gov.ru

Согласно прогнозу, с 18:00 мск 3 февраля до 18:00 мск 6 февраля в горных районах Кубани и Адыгеи сохраняется повышенная лавиноопасность.

Спасатели призывают жителей и туристов двух регионов к осторожности, особенно в снежные дни. В случае схода лавины МЧС советует уходить в сторону от направления потока, сохранять спокойствие и не тратить силы на крики без явной необходимости.

Нурий Бзасежев

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