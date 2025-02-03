В Чувашии на трассе М-7 автомобиль опрокинулся в кювет, погиб пенсионер

В Чебоксарском округе на трассе М-7 автомобиль «Лада Гранта» опрокинулся в кювет. Погиб 71-летний пассажир. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Чувашии.

ДТП произошло 2 января около 21:30 на 633 км трассы М-7. Установлено, что за рулем находился 48-летний нетрезвый водитель. Мужчина не справился с управлением, автомобиль опрокинулся в кювет.

В результате ДТП погиб отец водителя. В момент ДТП мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. Водитель и пассажир — жители Чебоксар.

Диана Соловьёва