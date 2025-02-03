Борский стеклозавод потребовал от управляющей компании технопарка оплатить долги

Борский стекольный завод (АО БСЗ) в Арбитражном суде Нижегородской области потребовал от управляющей компании технопарка ООО «Прано групп» выплатить 5,1 млн руб. долга за аренду площадей. Об этом говорится в карточке арбитражного дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ответчик планировал инвестировать 1,5 млрд руб. в создание технопарка микроэлектроники «Волга» на мощностях БСЗ. В ноябре 2024 года директора компании Дмитрия Прудникова арестовали по обвинению в мошенничестве на 209 млн руб. при создании технопарка. По данным следствия, организация предоставила в минпром Нижегородской области фиктивные документы о покупке оборудования для производства сжатого воздуха, а средства субсидии были похищены.

Одновременно в ноябре 2024 года налоговая инспекция подала иск о банкротстве ООО «Прано групп» из-за долгов на 21 млн руб.

Владимир Зубарев