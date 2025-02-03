Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новороссийске будут судить директора учреждения за фиктивное трудоустройство

В Новороссийске завершили расследование уголовного дела в отношении директора автономного учреждения допобразования. Фигурантку обвинили в фиктивном трудоустройстве сотрудника, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации правоохранителей, руководитель центра фиктивно трудоустроила библиотекаря на полставки, а полученную заработную плату в течение 1,5 лет присваивала себе. Сумма ущерба составила около 130 тыс. руб.

Материалы уголовного дела переданы в суд. Обвиняемой грозит до четырех лет лишения свободы.

Нурий Бзасежев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...