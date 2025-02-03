В Новороссийске будут судить директора учреждения за фиктивное трудоустройство

В Новороссийске завершили расследование уголовного дела в отношении директора автономного учреждения допобразования. Фигурантку обвинили в фиктивном трудоустройстве сотрудника, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации правоохранителей, руководитель центра фиктивно трудоустроила библиотекаря на полставки, а полученную заработную плату в течение 1,5 лет присваивала себе. Сумма ущерба составила около 130 тыс. руб.

Материалы уголовного дела переданы в суд. Обвиняемой грозит до четырех лет лишения свободы.

Нурий Бзасежев