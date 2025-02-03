В Казани выявили шесть нелегальных мигрантов в доме на ул. Аделя Кутуя

В Казани выявили шесть нелегальных мигрантов во время проверки помещений в доме на ул. Аделя Кутуя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

Всего сотрудники правоохранительных органов проверили документы у 15 иностранных граждан.

В отношении мигрантов составлены 9 административных материалов по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранцем режима пребывания в РФ) и ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранцем трудовой деятельности в России). Иностранных граждан поместили в специальные помещения для задержанных.

По решению суда мигранты оштрафованы на 3 тыс. руб. каждый.

Диана Соловьёва