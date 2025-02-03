Число отравившихся некачественной шаурмой в Пермском крае превысило 70 человек

Количество отравившихся шаурмой жителей Кунгура (Пермский край) выросло более чем в два раза. По данным краевого минздрава, на утро 3 февраля всего за медицинской помощью обратилось 73 человека. Из них госпитализировано 66 человек, включая 24 ребенка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Первые заболевшие, купившие готовую еду в местном кафе Shaurma-kosmos, обратились к медикам 30 января. К субботе количество пострадавших составило 32 человека. Врачи выявили у них сальмонеллез, вызванный некачественной шаурмой. Роспотребнадзор временно приостановил работу кафе, региональное следственное управление СКР возбудило уголовное дело. Собственник кафе — индивидуальный предприниматель Шухрат Имомов отправлен судом под домашний арест.

Дмитрий Астахов, Пермь