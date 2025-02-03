Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Число отравившихся некачественной шаурмой в Пермском крае превысило 70 человек

Количество отравившихся шаурмой жителей Кунгура (Пермский край) выросло более чем в два раза. По данным краевого минздрава, на утро 3 февраля всего за медицинской помощью обратилось 73 человека. Из них госпитализировано 66 человек, включая 24 ребенка.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Первые заболевшие, купившие готовую еду в местном кафе Shaurma-kosmos, обратились к медикам 30 января. К субботе количество пострадавших составило 32 человека. Врачи выявили у них сальмонеллез, вызванный некачественной шаурмой. Роспотребнадзор временно приостановил работу кафе, региональное следственное управление СКР возбудило уголовное дело. Собственник кафе — индивидуальный предприниматель Шухрат Имомов отправлен судом под домашний арест.

Дмитрий Астахов, Пермь

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...