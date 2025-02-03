В Тольятти эвакуировали жителей из горящего дома

В Тольятти вечером 2 февраля произошло возгорание в одной из квартир дома № 8 по бульвару Луначарского. Горели домашние вещи на балконе, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативных служб в 19:46 (MSK+1). Для ликвидации возгорания на площади 10 кв. м. привлекались 25 специалистов и 8 единиц техники. Из подъезда были эвакуированы 15 жителей.

В 20:10 (MSK+1) пожар был полностью ликвидирован, обошлось без пострадавших.

«Предварительная причина происшествия — короткое замыкание электророзетки на балконе»,— заявили в МЧС.

Алексей Алексеев