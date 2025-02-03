Власти Кубани выделят 50 млн рублей на поддержку киносъемок в 2025 году

Власти Краснодарского края возместили кинокомпаниям 49,7 млн руб. за съемки фильмов в регионе в 2024 году. Объем финансирования кинорибейтов в 2025 году запланирован в размере 50 млн руб., сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

За четыре года действия программы поддержки 47 кинокартин получили компенсации на общую сумму более 152 млн руб. Около 60 кинопроектов и телешоу выбрали Кубань местом для съемок в прошлом году.

Как отметил вице-губернатор Кубани Александр Руппель, кинокомпания может возместить до 30% затрат, произведенных в регионе. Максимальная сумма компенсации составляет 12 млн руб. за один проект.

В реализации кинопроектов, получивших рибейты, за три года приняло участие более 500 региональных компаний — от профильных организаций до служб кейтеринга и безопасности.

С 2025 года подача заявок на возмещение затрат будет проводиться в электронном виде через портал предоставления мер финансовой господдержки.

Нурий Бзасежев