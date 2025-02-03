В Ярославской области хотят ввести студенческий материнский капитал

В Ярославской области предложили ввести студенческий материнский капитал в размере 100 тыс. руб. Соответствующий проект закона внес в облдуму депутат Владимир Смирнов (ЛДПР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Право на студенческий капитал предлагается предоставить матерям, родившим первого ребенка до 24 лет. Мать и отец ребенка (если женщина в браке) на момент рождения должны быть студентами, получающими очно среднее профессиональное или высшее образование впервые. Проживать один из родителей должен в Ярославской области.

Согласно законопроекту, деньги можно будет направить на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком или в качестве ежемесячной выплаты до достижения ребенком 3 лет. Целью законопроекта автор видит увеличение рождаемости.

«Первые серьезные отношения с возможностью вступления в брак и рождения детей, как правило, складываются среди граждан еще на этапе их обучения в образовательных организациях среднего профессионального или высшего образования. Однако основными препятствиями для юридического оформления отношений и последующего рождения детей являются жилищный вопрос и отсутствие достаточных доходов для материального обеспечения семьи»,— комментируется инициатива в пояснительной записке.

Предоставление капитала становится обязательством Ярославской области, в случае принятия депутатами законопроекта.

Алла Чижова