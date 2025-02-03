В Сызрани в ходе погони задержан объявленный в федеральный розыск алиментщик

В Сызрани полицейские задержали 34-летнего местного жителя, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщили сегодня в региональном Главке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Находясь на маршруте патрулирования, правоохранители обратили внимание на мужчину, который занервничал и попытался скрыться бегством. После погони он был задержан и доставлен в отделение.

В ходе проверки выяснилось, что задержанный осужден по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата родителем средств на содержание несовершеннолетних детей» и приговорен к отбыванию наказания в колонии поселении. Туда он должен был отправиться самостоятельно, однако скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

В настоящее время задержанный передан инициаторам розыска.

Алексей Алексеев