Ольга Горелова: «Важно в ходе всех изменений продолжать оставаться командой»

Клуб КубА и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 30 января провели очередной бизнес-завтрак. Спикером мероприятия стал директор по персоналу группы компаний AVA Ольга Горелова. Она рассказала гостям и резидентам клуба о работе HR-специалиста, почему люди стали главной ценностью и важности корпоративной культуры в компании, а также балансе между достойной заработной платой и условиями труда.

Спикер бизнес-завтрака Ольга Горелова

Фото: Иоланта Даллада

Ольга Горелова выпускница Тюменского государственного института мировой экономики, управление и права по специальности «Мировая экономика». Карьеру в сфере HR она начала в родном городе — в международной компании. За 20 лет практики в этой области работала в основных бюджетообразующих отраслях народного хозяйства, таких как нефтегазовый сектор, производство продуктов питания и девелопмент.

Много путешествуя по России, побывала в большинств регионов страны – от Дальнего Востока до Сочи, последние 1,5 года живет и работает в Краснодаре.

Ольга Горелова: «Люди стали главной ценностью»

Фото: Иоланта Даллада

«В международных компаниях, в которых мне доводилось работать, в центре внимания всегда был человек. В российских предприятиях зачастую в приоритете был бизнес, нацеленность на результат и меньше внимания уделялось работе с людьми. При этом отмечу, что в последние годы произошла переоценка приоритетов, люди стали главной ценностью»,— прокомментировала Ольга Горелова.

По словам спикера, в компании в первую очередь все зависит от управленцев, умеющих правильно расставлять приоритеты и вести за собой людей, обладающих высокими профессиональными компетенциями.

Алексей Пшеничный – сооснователь Клуба КубА, основатель компании «Высшая Лига»

Фото: Иоланта Даллада

Одной из главных задач Ольги в AVA Group было развитие корпоративной культуры и командной работы.

«Мы с командой провели оценку психологического климата в коллективе, ряд глубинных интервью с менеджментом компании, что позволило сформировать общую цель и определить единые ценности: смелость, скорость, надежность, ориентир на будущее, удовольствие, забота и вера»,—отмечает эксперт.

Наталья Конакова (слева) - предприниматель, владелица магазинов сумок и аксессуаров «Таше Анаконд», резидент клуба; Ирина Колесникова - основатель и руководитель мануфактуры мебели «RIGIDA», резидент клуба

Фото: Иоланта Даллада

AVA Group делает ставку на работу с молодежью, студентами и выпускниками высших и средних учебных заведений. За последние месяцы в компанию было привлечено 27 молодых специалистов. Создана комфортная атмосфера для работы, определены наставники, разработана индивидуальная программа развития.

Резиденты клуба (слева направо): Наталия Старунская - владелица риелторской компании "Свои на юге"; Ирина Задесенец - руководитель бухгалтерской компании «Учет-Сервис»; Сергей Ведрицкий - директор строительной компании «АС-Каркас».

Фото: Иоланта Даллада

«В этом и заключается основная задача моей команды — создать в компании такую среду, чтобы людям хотелось у нас работать. Это и условия труда, и качество офисного пространства, и хорошее рабочее место, и комфортное окружение», — говорит Ольга Горелова.

Алексей Пшеничный – сооснователь Клуба КубА, основатель компании «Высшая Лига»; Ярославна Кулиш - бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Ольга Горелова - директор по персоналу группы компаний AVA; Александр Полиди – сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор

Фото: Иоланта Даллада

Спикером следующего бизнес-завтрака 6 февраля станет директор компании HeadHunter Юг Олеся Лавренова

ИП Пшеничный