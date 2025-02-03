Объем незаконной вырубки нижегородских лесов за год сократился в 3,5 раза

В Нижегородской области объем незаконно заготовленной древесины сократился в 2024 году на 71% или в 3,5 раза — с 943 до 268 кубометров, подсчитали в филиале государственной лесоучетной организации «Рослесинфорг» «Поволжский леспроект».

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Директор филиала Павел Лебедев рассказал, что бороться с «черными лесорубами» помогает космической мониторинг. С его помощью специалисты получают оперативную информацию о вырубках, застройках, свалках, ветровалах, пожарах и очагах поражения деревьев вредителями.

Количество нарушений лесного законодательства в регионе сократилось с 21 случая в 2023 году до девяти случаев в 2024 году.

Площадь дистанционного мониторинга в Нижегородской области ежегодно увеличивается. За 2024 год она выросла более чем на 700 тыс. га — до 3,3 млн га, что составляет 90% земель лесфонда.

Галина Шамберина