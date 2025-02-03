В Саратове ребенок-инвалид получил дорогое лекарство благодаря прокуратуре

В Саратове прокуратура помогла ребенку-инвалиду получить дорогостоящее лекарство. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки по обращению матери несовершеннолетнего прокуратура Заводского района Саратова выяснила, что двухлетний сын женщины является инвалидом, ему требуется дорогостоящий лекарственный препарат. При этом мальчику необоснованно выдали вместо необходимого лекарства другие медикаменты аналогичного действия.

Надзорное ведомство попросило суд обязать уполномоченный орган выдать маленькому пациенту необходимое лекарство. Суд удовлетворил требования прокуратуры, ребенка обеспечили лекарственным препаратом.

Павел Фролов