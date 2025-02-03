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В Успенском районе выявили хищение бюджетных средств при ремонте ДК

Прокуратура Успенского района обнаружила факт мошенничества при проверке исполнения бюджетного законодательства. В ходе проверки выяснилось, что руководитель сельского дома культуры заключил муниципальный контракт с подрядной организацией на капитальный ремонт кровли здания. Общая сумма ущерба составила 680 тыс. руб., сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Подрядчик предоставил акты выполненных работ КС-2 и КС-3, указав в них полное завершение ремонта. Однако прокурорская проверка установила, что 65 позиций в смете оказались либо частично выполнены, либо не выполнены вовсе, при этом деньги были выплачены в полном объеме.

В отношении должностного лица возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Прокуратура также планирует привлечь заказчика к административной ответственности за нецелевое использование бюджетных средств.

Нурий Бзасежев

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