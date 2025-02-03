Минобрнауки и Газпромбанк поддержат технологические проекты университетов в рамках масштабного перезапуска программы «Приоритет-2030». Уже прошла первая питч-сессия проектов 15 ведущих университетов страны. На ней присутствовали представители бизнеса и власти, в том числе министры Валерий Фальков, Оксана Лут, Антон Алиханов, заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс. Эксперты из профильных подразделений Газпромбанка и других крупных компаний помогут вузам в реализации их разработок. Будет сформирован портфель технологических проектов для дальнейшего сопровождения и поиска форм финансирования. Всего в программе до 2030 года примут участие 140 вузов.

Российский рынок мобильных игр вырос до $247 млн в 2024 году. Рост составил 12%, при этом число скачиваний сократилось на 9%. Россия занимает пятое место в мире по объему загрузок игр и 36-е по доходам от внутриигровых покупок в общем объеме скачиваний из App Store и Google Play, пишут «Ведомости». Наибольшую выручку среди мобильных игр принесли пазлы, стратегии, шутеры и симуляторы.

Электронные кошельки запланировали включить в систему страхования вкладов. ЦБ подготовил поправки о страховке для электронных кошельков при отзыве лицензии, пишет РБК. Для этого кошелек должен быть именным — сейчас граждане часто используют анонимные. Триггером инициативы стал кейс Киви-банка.