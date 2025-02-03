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Скончался известный татарстанский предприниматель Михаил Скоблионок

На 79-м году жизни скончался известный татарстанский предприниматель Михаил Скоблионок. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил генеральный директор Агентства по государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Татарстана Яков Геллер.

«Очень не равнодушный и прямой, образованный и интеллигентный, щедрый и ответственный. Мои искренние соболезнования родным и близким. Михаил Абрамович оставил очень добрую память», - рассказал депутат Госдумы РФ от Татарстана Айрат Фаррахов.

Скончался известный татарстанский предприниматель Михаил Скоблионок

Скончался известный татарстанский предприниматель Михаил Скоблионок

Фото: tatarstan.ru

Скончался известный татарстанский предприниматель Михаил Скоблионок

Фото: tatarstan.ru

Михаил Скоблионок работал директором компаний «Такпо», «Орион Пластик», занимающейся производством пластмассовых изделий, и санатория «Нехама». Он также был основателем сети отелей «Регина» и бывшим главой еврейской национально-культурной автономии Татарстана.

В 2018 году на предпринимателя было совершено покушение.

Диана Соловьёва

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