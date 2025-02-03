Контактный зоопарк в магнитогорском ТРК работает без лицензии

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение индивидуальному предпринимателю из Магнитогорска о необходимости лицензировать контактный зоопарк «Простоквашино», расположенный в ТРК «Семейный парк». Там живут дикобраз, козы, морские свинки, черепахи, сурикаты и другие животные, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Нарушения сотрудники Россельхознадзора обнаружили при анализе данных в системе «Меркурий». Выяснилось, что у бизнесмена нет ветеринарных документов на корма, отсутствует информации о перемещении животных, которая позволяет оценить эпизоотическое благополучие местности, откуда они прибыли. К тому же, зоопарк не зарегистрирован, у собственника нет лицензии на содержание зверей и использование их в культурно-зрелищных целях. Предпринимателю выдали предостережение. В ведомстве отмечают, что в марте прошлого года его уже оповещали о имеющихся в зоопарке нарушениях.

Виталина Ярховска