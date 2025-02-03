Депутат Госдумы Владимир Кошелев заинтересовался проблемами поселка Чебеньки

Депутат Госдумы РФ Владимир Кошелев подключился к решению проблемы в поселке Чебеньки Оренбургской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как рассказал политик, в населенном пункте Оренбургского района «сначала людей лишили детского сада, переселив малышей в аварийное здание, а потом закрыли больницу». Вместо медучреждения открыли ФАП, вместимость крайне мала с учетом того, что численность населения поселка Чебеньки составляет более 5 тыс. человек.

Парламентарий направил депутатский запрос губернатору Оренбургской области с просьбой разобраться в ситуации и исправить текущее положение дел.

Андрей Сазонов