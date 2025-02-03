Власти Краснодара готовы приступить к расширению кладбища в Копанском

Строительство второй очереди кладбища в районе хутора Копанской начнется после поступления бюджетных средств. Вся необходимая документация уже подготовлена, сообщает «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Планируется освоение 40 га новой территории. Работы выполнит управление коммунального хозяйства и благоустройства мэрии. Сроки и объем инвестиций пока не уточняют.

Строительство нового городского кладбища предполагает восемь этапов. Первый завершили в 2018 году, обустроив 18,5 га с асфальтированными дорогами, электро- и водоснабжением. Всего под кладбище выделено 300 га.

Планы по созданию нового кладбища в районе станицы Старокорсунской пока не определены. В администрации краевой столицы отметили, что два восточных кладбища города — в Старокорсунской и хуторе Ленина — практически исчерпали ресурс для новых захоронений.

Нурий Бзасежев