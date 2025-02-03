В Ярославле ожидают похолодание к концу недели

В Ярославле к выходным ожидается похолодание, следует из прогноза «Ярославского гидрометцентра».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Днем в понедельник и вторник (3 и 4 февраля) ожидается +1°C и кратковременные осадки. В ночь на 4 февраля пройдет небольшой снег и похолодает до -3°C. Со среды температура воздуха начнет падать.

Так, уже в ночь на среду (5 февраля) ожидается до -5°C, днем в этот же день будет -1°C. В четверг днем похолодает до -2°C, а в ночь на пятницу столбики термометра опустятся до -8°C. С пятницы и все выходные температура воздуха будет варьироваться от -3…-4°C, ожидается солнце. В ночь на воскресенье похолодает до -9°C.

Алла Чижова