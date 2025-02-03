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Под Саратовом выясняют обстоятельства гибели водителя в ДТП

В Питерском районе Саратовской области в ДТП погиб водитель отечественной легковушки. Полиция приступила к проверке по факту случившегося, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла сегодня, в понедельник, в 07:50 в районе с. Питера. Там столкнулись автомобили «ВАЗ-2106» и «Лада Приора». За рулем первого из них находился мужчина 1945 года рождения, второго — мужчина 1983 года рождения.

В ДТП погиб водитель «ВАЗ-2106». Что касается водителя «Лады Приоры», его увезли в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства смертельной аварии.

Павел Фролов

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