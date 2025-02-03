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В Башкирии сотрудникам компаний-банкротов выплатили около 27 млн рублей зарплаты

В Башкирии в прошлом году погасили долги по зарплате работникам обанкротившихся предприятий на сумму 26,9 млн руб. Это сократило задолженность на 5%, с 260 млн руб. в 2023 году до 248 млн руб. в 2024 году, сообщил «Башинформ» со ссылкой на главу Росреестра по республике Петра Клеца.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в Башкирии долги по зарплате имеют 34 компании. Более половины из них не имеют материальных активов, что затрудняет погашение задолженности. Пополнение конкурсной массы и расчеты с кредиторами происходят медленно через судебные процедуры, включая оспаривание сделок, возврат имущества и взыскание дебиторской задолженности.

Петр Клец также отметил, что по 13 банкротам нет возможности вернуть средства. Эти компании будут признаны бесперспективными должниками.

Олег Вахитов

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