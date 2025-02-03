Челябинской области грозит нашествие саранчи

Федеральный Россельхозцентр при министерстве сельского хозяйства России включил Челябинскую область в перечень регионов с максимальным риском нашествия саранчи в 2025 году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на доклад ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основной причиной возможного появления вредителей стала аномально теплая зима. В целом из-за погодных условий ожидается рост сельхозвредителей, болезней растений и сорняков на 30–50%. Аграриям необходимо будет обработать от вредителей на 100 тыс. га больше, чем в прошлом году. Особенно это актуально для граничащих с Казахстаном регионов, в том числе для Челябинской области. По распоряжению министерства сельского хозяйства РФ на создание специального отряда на приграничной территории и закупку наземных опрыскивателей выделено 85,8 млн руб.

В текущем году в зону риска входит 21 регион. В 2024-ом в перечень попали 14 субъектов России: Воронежская, Ульяновская, Оренбургская, Астраханская, Челябинская, Новосибирская области, Республики Калмыкия, Адыгея, Чечня, Башкортостан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия — Алания и Алтайский край.

Виталина Ярховска