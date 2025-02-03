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Приставы Кубани пресекли пронос почти 10 тысяч опасных предметов в суды

В 2024 году сотрудники Главного управления ФССП России по Кубани пресекли попытки проноса 9,7 тыс. запрещенных предметов в суды и судебные участки региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среди изъятых предметов числятся: 317 единиц газового и травматического оружия, 726 боеприпасов и 132 электрошоковых устройства. Большую часть — 8,5 тыс. единиц — составили колюще-режущие предметы: шила, отвертки, опасные бритвы и ножницы, представляющие потенциальную угрозу безопасности участников судебных процессов.

При входе в здания судов разместили списки запрещенных к проносу предметов. Контроль осуществляют приставы.

Анна Гречко

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