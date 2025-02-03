В Башкирии приняли закон о рейдах на особо охраняемых территориях

Курултай Башкирии принял закон о проведении постоянных рейдов на особо охраняемых территориях, сообщает пресс-служба республиканского парламента. Изменения внесены в закон «Об особо охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан».

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«Многие заповедные территории обширны и труднодоступны», и чтобы их контролировать, «требуется время и зачастую многодневное присутствие», пояснил председатель Курултая Константин Толкачев.

Ранее законодательство не предусматривало проведение длительных проверок, и эксперты настаивали, что для охраны заповедников, заказников и национальных парков необходим регулярный надзор.

«С принятием закона инспекторы смогут в любое время отправляться в рейды, чтобы следить за порядком, предупреждать, выявлять и пресекать нарушения природоохранного режима,— отметил господин Толкачев.— Они получают возможность беспрепятственно проверять документы и транспортные средства». По его словам, это сделает экологический контроль «более эффективным».

Майя Иванова