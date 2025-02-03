Самолет из Казани в Челябинск задерживается на два часа после ограничений

Авиарейс из Казани в Челябинск задерживается на два часа. Причиной стали ограничения на прием и отправление самолетов в аэропорту имени Габдуллы Тукая.

Согласно онлайн-табло, 3 февраля прибытие самолета из Казани в Челябинск ожидали в 12:55. Время изменилось на 14:55. В аэропорту Казани вылет самолета также перенесли. По данным онлайн-табло, отправление было запланировано на 9:15 по местному времени, но из-за ограничений оно состоится в 12:50.

В Казани 3 февраля около 4 часа утра по местному времени ввели ограничения для обеспечения безопасности полетов. Из-за этого аэропорт был закрыт. Отправление и прием самолетов возобновили в 7 часов утра.