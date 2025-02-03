В Волгограде возбудят дело о нарушении прав мужчины с парализованными ногами

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов возбудит уголовное дело по обращению о нарушении прав жителя областного центра. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Также Василию Семенову предстоит доложить о предварительных и окончательных результатах расследования по уголовному делу. Соответствующее поручение, исполнение которого поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее проживающая в Волгограде женщина выразила несогласие с ходом выяснения обстоятельств нарушения трудовых прав ее мужа. Со слов заявительницы, в январе 2022 года мужчина упал с высоты шестого этажа строящегося дома в Щелково Московской области во время работ и получил травмы, из-за которых у него парализовало обе ноги. Волгоградец был неофициально трудоустроен в одну из компаний на должность арматурщика.

Жительница Волгограда рассказала, что из-за большого количества нарушений при оформлении документов для установления инвалидности супруг получает меньше льгот, чем положено законом. К ответственности, как она добавила, никого не привлекли. Ранее господин Бастрыкин поручал представить доклад по указанной ситуации, которая освещалась в СМИ и соцсетях.

Павел Фролов