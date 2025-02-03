Челябинца будут судить за незаконную прописку 26 мигрантов в квартире

Сотрудники УМВД России по Челябинску направили в Металлургический районный суд дело в отношении местного жителя, обвиняемого в фиктивной постановке на регистрационный учет 26 иностранных граждан (322.3 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По версии следствия, горожанин за вознаграждение поставил на учет по месту пребывания в квартире по улице 60-летия Октября 26 иностранных граждан. При этом он не имел намерения фактически предоставить им жилье. Все мигранты сняты с учета. На период дознания челябинцу избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Виталина Ярховска