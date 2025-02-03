В Краснодарском крае синоптик прогнозирует опасную погоду и задержки самолетов

В Краснодарском крае 3 и 4 февраля ожидаются очень сильные осадки. Прогнозируемую погоду научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал ТАСС «сложной и опасной».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В ближайшие два дня на Кубани будет дождь и мокрый снег, на побережье — гроза. Ветер составит до 20 м/с. Ожидается сильное налипание мокрого снега и гололедно-изморозевое отложение. Роман Вильфанд отметил, что видимость будет ухудшаться, поэтому будет затруднено движение самолетов.

Сложная и опасная погода, по данным синоптика, будет и в Крыму. На полуострове господин Вильфанд прогнозирует дождь, который будет переходить в снег.

К середине рабочей недели, 5 февраля, на юге европейской России ночью температура будет снижаться до 1...6 градусов мороза, днем прогнозируется от -1 до +4 градусов, на самом юге Краснодарского края будет от -1 до +5 градусов.

Татьяна Ручкина