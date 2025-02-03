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На Кубани вклады населения выросли на 23,6%

В Краснодарском крае объем вкладов населения увеличился на 23,6%. Об этом сообщает «РИА Рейтинг».

Фото: loon.site

Фото: loon.site

На 1 января 2025 года регион занял 28-е место по объему вкладов населения. Отношение среднедушевых вкладов к номинальным среднемесячным доходам составило 5,2.

Крым занял 74-е место. Объем вкладов на душу населения составил 162,1 тыс. руб., что на 35,9% больше, чем в 2024 году.

Следом расположился Севастополь. Там показатель составил 158 тыс. руб., что на 29,5% больше, чем в прошлом году.

Адыгея оказалась на 77-м месте с показателем 121,8 тыс. руб. В республике прирост за год составил 28,1%.

По России объем вкладов населения в банках (с учетом средств на счетах эскроу), согласно данным «Банка России», за 2024 год увеличился на 25,1%, или 12,7 трлн руб. На конец года показатель составил 63,4 трлн руб.

Татьяна Ручкина

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