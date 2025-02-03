Отряду «Тигр» присвоят имя погибшего на СВО вице-губернатора Приморья Ефремова

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил в своем Telegram-канале, что добровольческий отряд БАРС-22 «Тигр» будет носить имя своего бывшего командира, замгубернатора региона Сергея Ефремова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов

Фото: Администрация Чугуевского муниципального округа Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов

Фото: Администрация Чугуевского муниципального округа

Сергей Ефремов (позывной Кубинец) погиб 2 февраля, выезжая на рекогносцировку в Курской области. Его автомобиль, по предварительным данным, подорвался на мине. Сергею Ефремову был 51 год, у него остались четверо детей.

Отряд БАРС-22 «Тигр» был организован в июне 2022 года на базе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Сергей Ефремов был его первым командиром. Вновь ушел на фронт после вторжения ВСУ в Курскую область.

Подробнее о гибели Сергея Ефремова — в материале «Ъ».