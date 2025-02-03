Заммэра Москвы Ефимов сообщил о планах соединить веткой метро Внуково и Щербинку

Заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов сообщил в интервью «РИА Новости», что между аэропортом Внуково и районом Щербинка может появится дополнительная линия метро.

«Мы рассматриваем строительство дополнительной ветки, которая позволит нам соединить Внуково со Щербинкой, куда мы планируем довести Бирюлевскую линию»,— сказал господин Ефимов.

Он отметил, что «это в перспективе» и окончательного решения не принято. По его словам, такое решение «имеет смысл принимать с учетом динамики реализации градостроительных проектов в ТиНАО».

«Пока у нас в планах новых веток нет, есть продления, например Арбатско-Покровской линии до станции "Гольяново". Также в программе строительство станций метро "Достоевская" и "Южный порт" на Люблинско-Дмитровской ветке»,— добавил господин Ефимов.