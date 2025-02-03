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Коммерсантъ FM
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В Польше упал метеозонд с маркировкой на кириллице

В границах польского села Тренкусек, которое расположено примерно в 50 км от границы Калининградской области России, был обнаружен метеорологический зонд с маркировкой на кириллице. Полиция оцепила место падения, осмотрела зонд на наличие химических угроз и не обнаружила их.

«В ходе текущего расследования мы выясним, был ли это на самом деле метеозонд, и почему он оказался на нашей территории»,— заявила комиссар полиции Анна Балиньска. По поводу надписей на кириллице она сказала, что полиции еще предстоит выяснить, «кириллица это или какие-то другие символы».

Польские СМИ в заголовках об инциденте пишут, что это был российский метеозонд, но никаких доказательств этому в публикациях не приводят. Польское агентство PAP в сообщении про зонд, в частности, отмечает, что рядом с Калининградом находится метеостанция, а метеошар при сильном ветре может преодолеть расстояние свыше 200 км.

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