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Коммерсантъ FM
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обновлено 00:49

Аэропорт Волгограда возобновил работу

В аэропорту Волгоград сняли ограничения на посадку и взлет воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации. Ограничения действовали с 21:42 мск по 23:52 мск.

Как пояснили в ведомстве, временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Ранее местное издание V1.ru со ссылкой на источник писало, что на заводах в южной промзоне города сработал сигнал воздушной опасности.

Минобороны России сообщало о работе сил ПВО над Волгоградской областью в последний раз в утреннем отчете от 31 января. Тогда, по данным ведомства, над регионом сбили восемь украинских беспилотников.

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