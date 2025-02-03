Аэропорт Волгограда возобновил работу

В аэропорту Волгоград сняли ограничения на посадку и взлет воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации. Ограничения действовали с 21:42 мск по 23:52 мск.

Как пояснили в ведомстве, временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Ранее местное издание V1.ru со ссылкой на источник писало, что на заводах в южной промзоне города сработал сигнал воздушной опасности.

Минобороны России сообщало о работе сил ПВО над Волгоградской областью в последний раз в утреннем отчете от 31 января. Тогда, по данным ведомства, над регионом сбили восемь украинских беспилотников.