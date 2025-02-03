Оппозиционера Мелию освободили после задержания на акции в Тбилиси

Лидер оппозиционной партии «Коалиция за перемены» Ника Мелия был отпущен после задержания за административное правонарушение на акции протеста днем 2 февраля у ТЦ «Тбилиси молл». Господина Мелию освободили под обязательство явиться на заседание суда по его делу.

«В отделении полиции меня, сидящего на стуле в наручниках, пинал ногами полицейский, но, конечно же, эта оперативная видеозапись не попадет в СМИ», — сообщил господин Мелия журналистам после освобождения (цитата по «Интерфаксу»).

2 февраля сторонники оппозиции (по одним данным, несколько сотен; по другим — тысячи) собрались у въезда в Тбилиси с намерением перекрыть центральную трассу. Акции протеста начались после того, как в ноябре победившая на выборах партия «Грузинская мечта» отказалась продолжать переговоры о вступлении в ЕС.