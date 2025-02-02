Главе СК РФ доложат о сироте из Челнов, которому более 5 лет не дают квартиру

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению жителя Набережных Челнов. Обратившийся сирота с 2019 года не может получить жилье. Об этом сообщили в Информационном центре СК РФ.

К Александру Бастрыкину в его приемную «ВКонтакте» обратился житель Челнов. Мужчина в несовершеннолетнем возрасте остался без попечения родителей. С 2019 года обратившийся состоит на учете, но положенного жилья ему так и не предоставили. Сообщается, что мужчина обращался в компетентные органы, но жалобы не принесли результатов. Житель Челнов вынужден проживать в социальном учреждении.

В СУ СК России по Республике Татарстан по поступившему обращению начали процессуальную проверку.

Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль и поручил руководителю следственного управления республики Валерию Липскому представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом решении.

Диана Соловьёва