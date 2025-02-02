В Углеуральском восстановлено электроснабжение котельных и водозабора

В поселке Углеуральский Губахинского муниципального округа восстановлено электроснабжение котельных по постоянной схеме. Об этом сообщило министерство ЖКХ Пермского края на странице «ВКонтакте». Как утверждают в ведомстве, сейчас «котельная выходит на рабочие параметры». Кроме того, в поселке было восстановлено электроснабжение насосной станции водозабора. Ожидается, что водоснабжение населенного пункта возобновится в течении 3 часов. Также организован подвоз воды.

В Углеуральском 1 февраля из-за гололедообразования на ЛЭП отключились линии напряжением 35 киловольт. Днем 2 февраля произошло повторное отключение линии электропередач. В результате, около 1,5 тысяч человек, а также 8 объектов социальной инфраструктуры остались без света. Прокуратура Пермского края организовала проверку по факту отсутствия водоснабжения, теплоснабжения и электроэнергии в населенных пунктах Губахинского и Кизеловского округов. При этом в краевом минЖКХ со ссылкой на местную администрацию утверждают, что теплоснабжение Углеуральского не прерывалось, так как котельные были переведены на резервные источники энергии и пониженные параметры работы.