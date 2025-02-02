Назван самый кассовый фильм в Ярославской области в январе 2025 года

«Волшебник Изумрудного города» стал самым кассовым фильмом в Ярославской области в январе 2025 года. Картина вышла в прокат 1 января, в регионе на нее сходили 77 тыс. зрителей. Соответствующие данные размещены на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Волшебник Изумрудного города

Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Волшебник Изумрудного города

Фото: Централ Партнершип

За просмотр фильма жители региона отдали 32,1 млн руб., всего состоялось 1,8 тыс. сеансов. Картина «Финист. Первый богатырь» (вышла 1 января) собрала в области 24,3 млн руб., в кино на нее сходили 61,6 тыс. человек. Замыкает тройку лидеров фильм «Елки 11» (вышел 19 декабря), на картину сходили 12,1 тыс. ярославцев, сборы — 6,3 млн руб.

Алла Чижова