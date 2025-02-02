В Белгородской области из-за атак ВСУ ранены шесть человек

Три района Белгородской области подверглись атакам со стороны Украины. Ранения получили шесть человек.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что украинский дрон ударил по пассажирскому микроавтобусу в районе приграничного села Двулучное Валуйского округа. Ранения получили водитель и пассажир: женщина с сотрясением головного мозга и множественными поверхностными ранами мягких тканей ноги после оказания первой помощи отказалась от госпитализации, а мужчину с сотрясением и баротравмой доставили в больницу. В автобусе повреждены крыша и стекло.

В Краснояружском районе в селе Репяховка два сельскохозяйственных предприятия были атакованы FPV-дронами. В одном из них пострадали трое рабочих. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и контузией доставили в больницу, двух женщин с такими же травмами отпустят на амбулаторное лечение. Из-за налета дронов повреждены кровли административного здания и одного из помещений, а также грузовой автомобиль.

Также под удар FPV-дрона попал мусоровоз в приграничном поселке Чапаевский Грайворонского округа. В результате атаки женщина получила перелом ноги. После оказания медпомощи она будет проходить лечение в амбулаторных условиях. У мусоровоза в результате атаки пострадали кабина водителя и стекла.

Сергей Толмачев, Воронеж