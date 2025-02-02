В понедельник в Черноземье будет облачно, от -2°С до +1°С

В большинстве регионов Черноземья в понедельник, 3 февраля, будет облачно, местами пройдёт дождь со снегом. Температура будет варьироваться от -2°С до +1°С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В Белгороде будет облачно и без осадков. Ночью температура воздуха составит -2°С, днем — 0°С.

В Воронеже температура ночью опустится до -1°С, днем — поднимется до +1°С. Будет облачно с прояснениями, без осадков.

В Курске ночью при -2°С выпадет снег, днем потеплеет до 0°С, ожидается дождь со снегом.

В Липецке ночью будет -2°С и без осадков, днем — 0°С, дождь со снегом.

В Орле небольшой ночной мороз — -2°С — и снег днём сменят дневной дождь со снегом и нулевая температура.

В Тамбове ночью будет без осадков, -2°С. Днем выпадет дождь со снегом при 0°С.

Юрий Голубь