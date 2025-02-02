В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за гололеда

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Сегодня вечером, 2 февраля, местами ожидается гололед, который сохранится ночью и днем 3 февраля. На дорогах возможно образование гололедицы.

«На дорогах и пешеходных дорожках может появиться ледяная корка, которая представляет опасность. Она может стать причиной падений и травм, поэтому необходимо соблюдать осторожность и принимать меры безопасности»,— говорится в сообщении областного ГУ МЧС.

Сабрина Самедова