В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за гололеда
В Самарской области объявлен желтый уровень опасности, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ
Сегодня вечером, 2 февраля, местами ожидается гололед, который сохранится ночью и днем 3 февраля. На дорогах возможно образование гололедицы.
«На дорогах и пешеходных дорожках может появиться ледяная корка, которая представляет опасность. Она может стать причиной падений и травм, поэтому необходимо соблюдать осторожность и принимать меры безопасности»,— говорится в сообщении областного ГУ МЧС.