ХК «Сочи» проиграл в овертайме «Трактору» в матче 50-го тура КХЛ

Хоккейный клуб «Сочи» в Челябинске уступил «Трактору». Матч закончился со счетом 3:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

На 16-й минуте «Трактор» вышел вперед, когда отличился Сергей Телегин. Защитник «Сочи» Василий Мачулин на 25-й минуте помог своей команде сравнять счет. Но челябинцы на 47-й минуте вновь повели после точного броска Андрея Светлакова. На 57-й минуте «леопарды» сравняли счет. Шайбу забросил Даниил Сероух. В основное время команды победителя не выявили. В овертайме Андрей Светлаков оформил дубль и принес победу «Трактору» со счетом 3:2.

После 50 матчей в КХЛ сочинские хоккеисты занимают 11-е место в турнирной таблице Западной Конференции. В следующем туре «леопарды» встретятся 4 февраля на выезде с минским «Динамо»

Евгений Леонтьев