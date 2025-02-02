Дончан предупредили об опасной для бахчевых культур дынной мухе

Жителей Ростовской области предупредили об опасности дынной мухи — карантинном вредителе. Насекомое способно уничтожить арбузы, дыни, тыквы, кабачки и другие бахчевые культуры. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

Дынная муха достигает небольших размеров. Она имеет желтоватый окрас и два пестрых крыла. Специалисты надзорного ведомства предупреждают, что употребление в пищу плодов, поврежденных этим вредителем, может быть опасным. На их поверхности появляются небольшие бугорки в местах, где насекомое откладывает яйца. В результате плоды начинают гнить внутри.

Для борьбы с дынной мухой применяются различные методы, включая химическую обработку и другие способы защиты сельскохозяйственных культур от вредителей. К ним относятся: борьба с сорняками, глубокая обработка почвы, прививание растений, уничтожение пораженных плодов, а также использование специальных ловушек.

Анна Анисова