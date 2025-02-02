Системы ПВО сбили беспилотник у побережья Крыма

Системы противовоздушной обороны сбили беспилотник над акваторией Черного моря у побережья Крым. Об этом сообщает Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Всего с 13:20 до 14:50 были уничтожены четыре дрона над регионами РФ: помимо Крыма, два сбили над Курской областью, еще один — над Белгородской.

Днем 2 февраля оперштаб Крыма сообщил о приостановке движения транспорта по Крымскому мосту. Кроме того, в этом же районе было ограничено судоходство. Ограничения сняли час спустя, однако сейчас на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края наблюдаются серьезные заторы. По данным на 16:00, в очереди находится 190 автомобилей, ожидание составляет около часа.

Александр Орлов