Соратнику «ночного губернатора» вменили чужие квадратные метры

В Ленинградской области полиция задержала двух братьев, одним из которых оказался Олег Кумище. Он был судим вместе с «ночным губернатором» Санкт-Петербурга Владимиром Барсуковым (Кумариным) по обвинению в рейдерском захвате универсама и кафе. В 2009-м Кумище получил за это восемь лет колонии как один из руководителей «тамбовской» ОПГ. Сейчас ему вменяют незаконное завладение квартирой под Всеволожском. Ранее соратник авторитетного бизнесмена также был фигурантом дела о других крупных рейдерских захватах, включая имущество ПНТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Кумище известен в криминальных кругах как один из восьми руководителей тамбовского преступного сообщества

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Олег Кумище известен в криминальных кругах как один из восьми руководителей тамбовского преступного сообщества

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщили в ГУ МВД России региону, против братьев Кумище, 54 и 62 лет, возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В 2021 году фигуранты, по версии следствия, обманули 50-летнюю жительницу поселка имени Морозова во Всеволожском районе Ленобласти, завладев ее квартирой на улице Хесина. В материалах дела говорится, что жилплощадь была продана фигурантами почти за 2,8 млн рублей, однако хозяйка квадратных метров якобы так и не получила причитающихся средств.

«Заключив договор купли-продажи на сумму 2 787 190 рублей, братья так и не оплатили стоимость квартиры, отошедшей им во владение после завершения всех регистрационных действий, еще в 2021 году. Когда женщина поняла, что платить за недвижимость ей никто не собирается, она обратилась в полицию»,— сказано в сообщении.

Фигуранты были задержаны 30 января. Как уточнили в главке, в настоящий момент правоохранительные органы ищут дополнительные эпизоды противоправной деятельности.



Олег Кумище известен в криминальных кругах как один из восьми руководителей «тамбовского» преступного сообщества. В 2009 году вместе с признанным судом лидером этой ОПГ Владимиром Барсуковым (Кумариным) по прозвищу Кум он был осужден за рейдерский захват кафе «Петербургский уголок» (ООО «Пушкинское») и универсама «Смольнинский». Кумарина тогда приговорили к 14 годам колонии, а Кумище получил восемь лет.

Из материалов суда следует, что Олег Кумище, а также трое обвиняемых — Альберт Старостин, Валерий Асташко и Александр Баскаков — занимались легализацией захваченных объектов, перепродавая компании друг другу, чтобы скрыть законного владельца. Следствие уверено, что подобным образом группировка захватила больше десятка фирм. Также на скамье подсудимых оказались Вячеслав Дроков (ближайший помощник Кума), Павел Цыганок, Дмитрий Малышев, Дмитрий Морин, Константин Семкин, Андрей Спивак и Анатолий Фролов.

Кумище также был фигурантом уголовного дела о других крупных рейдерских захватах: имущества Петербургского нефтяного терминала, отеля «Санкт-Петербург» и завода «Игристые вина».



Однако в феврале 2018-го производство по этим эпизодам было прекращено из-за истечения срока давности, так как эпизоды рейдерства происходили в 2005–2006 годах.

На рубеже девяностых и нулевых годов «тамбовское» считалось одним из самых влиятельных и жестоких преступных сообществ Петербурга. Группировка была образована еще в конце 1980-х из молодых спортсменов, прежде всего из Тамбовской области, откуда родом сам Барсуков-Кумарин, впоследствии осужденный за ряд особо тяжких преступлений на 23,5 года. В 2023 году ФСБ, ко всему прочему, назвала его заказчиком совершенного более четверти века назад убийства вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича.

Андрей Кучеров